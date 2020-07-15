Курс валют: гривна продолжает ослабление

15 июля, 2020, 09:10

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 15 июля 2020 на отметке 27,14 грн / $

Об этом говорится на сайте НБУ .

По состоянию на 14 июля курс составлял 27,08 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 15 июля установлен на уровне 30,87 грн / евро. По состоянию на 14 июля курс составлял 30,68 грн / евро.

На наличном рынке 15 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,07, продают - по 27,15 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 29 грн / $, продажи - в пределах 27,08-29 грн / $.

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