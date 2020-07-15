Крымскотатарский орнамент включили в предварительный список нематериального культурного наследия человечества
Об этом в Facebook сообщает общественная организация "Алем".
Наконец элемент НКС "Орьнек - крымскотатарский орнамент и знания о нем" был номинирован от Украины для возможного включения в репрезентативный перечень нематериального культурного наследия человечества", - пишут в ГО.
Информация об этом уже опубликована на сайте ЮНЕСКО. Заседание по этому поводу должно состояться в 2021 году.
Активисты напомнили, что разработка номинационного досье "Орьнек - крымскотатарский орнамент" была долгосрочной инициативой их организации.
В процессе подачи элемента культурного наследия крымских татар в перечень НКС участвовали непосредственные носители этого элемента и мастера прикладного искусства, такие как Мамут Чурлу, а также Министерство культуры и информационной политики Украины.
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