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Espreso.tvОбществоКрымскотатарский орнамент включили в предварительный список нематериального культурного наследия человечества

Крымскотатарский орнамент включили в предварительный список нематериального культурного наследия человечества


фото: facebook.com/alem.ngo
Крымскотатарский орнамент как элемент нематериального культурного наследия Украины внесен в предварительный список ЮНЕСКО для возможного включения его в перечень нематериального культурного наследия человечества

Об этом в Facebook сообщает общественная организация "Алем".

Наконец элемент НКС "Орьнек - крымскотатарский орнамент и знания о нем" был номинирован от Украины для возможного включения в репрезентативный перечень нематериального культурного наследия человечества", - пишут в ГО.

Информация об этом уже опубликована на сайте ЮНЕСКО. Заседание по этому поводу должно состояться в 2021 году.

Активисты напомнили, что разработка номинационного досье "Орьнек - крымскотатарский орнамент" была долгосрочной инициативой их организации.

В процессе подачи элемента культурного наследия крымских татар в перечень НКС участвовали непосредственные носители этого элемента и мастера прикладного искусства, такие как Мамут Чурлу, а также Министерство культуры и информационной политики Украины.

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