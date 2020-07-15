Комитет Рады выразил недоверие руководству "Укрзализныци"
Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.
"Ситуацию, в который оказалась компания, дольше терпеть невозможно - "Укрзализныця" сейчас в критическом состоянии за все время своего существования. Фактически весь топ-менеджмент - в статусе исполняющих обязанности, обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик - остался в наследство от старой команды. Все это коллектив и.о. руководителей работает разобщенно, без понимания стратегии развития компании, решения, которые принимаются, бессистемны и хаотичны, ведут не к выходу из кризиса, а еще глубже загоняют УЗ к банкротству", - написал он .
Как заявляют депутаты, своим голосованием они хотят привлечь публичное внимание к опасности, которая угрожает фактически существованию государственной компании.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-