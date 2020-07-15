Карантин в Украине может продолжиться до лета 2021 года - глава медкомиссии Киева

15 июля, 2020, 19:11

Глава медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей не исключает, что карантин в Украине может длиться до конца весны 2021

Об этом он сказал во время брифинга в УНИАН.

"Света в конце тоннеля пока не видно. В том числе его не видно и в Украине. Мы должны быть готовы, что это не только до нового года - этот вопрос не будет решен, а возможно, не будет решен до конца весны", - сказал Гелевей.

В то же время он отметил преимущества адаптивного карантина.

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"Не надо всем закрываться в своих домах и не выходить. Время показало, что это нереально по многим параметрам - от экономических, социальных образовательных и т.д. Жизнь должна продолжаться", - отметил Гелевей.