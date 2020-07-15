Карантин в Украине может продолжиться до лета 2021 года - глава медкомиссии Киева
Об этом он сказал во время брифинга в УНИАН.
"Света в конце тоннеля пока не видно. В том числе его не видно и в Украине. Мы должны быть готовы, что это не только до нового года - этот вопрос не будет решен, а возможно, не будет решен до конца весны", - сказал Гелевей.
В то же время он отметил преимущества адаптивного карантина.
Читайте также: Ближайшие 1,5 года Киев может остаться в адаптивном карантине, - глава Госпродпотребслужбы столицы
"Не надо всем закрываться в своих домах и не выходить. Время показало, что это нереально по многим параметрам - от экономических, социальных образовательных и т.д. Жизнь должна продолжаться", - отметил Гелевей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-