Кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" определят 16 июля, - Качура
Об этом заявил народный депутат одноименной фракции Александр Качура, передает Интерфакс-Украина .
"Поступило предложение от президента в четверг вечером провести заседание фракции, которое будет посвящено вопросу кандидатуры на должность главы НБУ и проведению праймериз. Президент предложил именно на заседании фракции провести праймериз: будет презентация программ, будет голосование фракции, мнение совета Киевской городской партийной администрации и президента", - сказал Качура журналистам.
Депутат заявил, что уже вечером в четверг кандидат от партии "Слуга народа" на должность киевского городского главы будет избран.
"Мы должны уже в 20:30 в четверг определиться с тем, кто будет представлять партию "Слуга народа" в Киеве", - добавил нардеп.
- Партия "Слуга народа" не против участия главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко в выборах городского главы Киева.
- Четверо депутатов участвуют в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэра Киева.
- 15 июля о желании попробовать себя в кресле мэра столицы заявил еще один нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин.
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-