Кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" определят 16 июля, - Качура

15 июля, 2020, 16:14

На заседании фракции 16 июля состоятся внутрипартийные праймериз "Слуги народа" по выбору кандидата на должность мэра Киева

Об этом заявил народный депутат одноименной фракции Александр Качура, передает Интерфакс-Украина .

"Поступило предложение от президента в четверг вечером провести заседание фракции, которое будет посвящено вопросу кандидатуры на должность главы НБУ и проведению праймериз. Президент предложил именно на заседании фракции провести праймериз: будет презентация программ, будет голосование фракции, мнение совета Киевской городской партийной администрации и президента", - сказал Качура журналистам.

Депутат заявил, что уже вечером в четверг кандидат от партии "Слуга народа" на должность киевского городского главы будет избран.

"Мы должны уже в 20:30 в четверг определиться с тем, кто будет представлять партию "Слуга народа" в Киеве", - добавил нардеп.