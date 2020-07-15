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Espreso.tvОбществоКандидата в мэры Киева от "Слуги народа" определят 16 июля, - Качура

Кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" определят 16 июля, - Качура


фото: nashkiev.ua
На заседании фракции 16 июля состоятся внутрипартийные праймериз "Слуги народа" по выбору кандидата на должность мэра Киева

Об этом заявил народный депутат одноименной фракции Александр Качура, передает Интерфакс-Украина .

"Поступило предложение от президента в четверг вечером провести заседание фракции, которое будет посвящено вопросу кандидатуры на должность главы НБУ и проведению праймериз. Президент предложил именно на заседании фракции провести праймериз: будет презентация программ, будет голосование фракции, мнение совета Киевской городской партийной администрации и президента", - сказал Качура журналистам.

Депутат заявил, что уже вечером в четверг кандидат от партии "Слуга народа" на должность киевского городского главы будет избран.

"Мы должны уже в 20:30 в четверг определиться с тем, кто будет представлять партию "Слуга народа" в Киеве", - добавил нардеп.

  • Партия "Слуга народа" не против участия главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко в выборах городского главы Киева.
  • Четверо депутатов участвуют в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэра Киева.
  • 15 июля о желании попробовать себя в кресле мэра столицы заявил еще один нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин.
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