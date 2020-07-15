Кабмин отменил обязательную самоизоляцию после возвращения из Албании и Египта

15 июля, 2020, 16:45

Туристам, которые возвращаются из Египта и Албании, не нужно будет проходить 14-дневную самоизоляцию

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию / самоизоляцию или делать тестирование на COVID -19 ", - написал Криклий.

В Украине без самоизоляции и обсервации до сегодняшнего дня пускали людей из стран "зеленой" зоны, где количество активных случаев COVID-19 менее 40 на 100 тысяч населения.

По состоянию на 9 июля на сайте Минздрава есть 9 стран, которые входят в "красную зону", но по решению правительства считаются странами "зеленой зоны". Среди них - Албания, которая является одной из немногих стран Европы, что принимает у себя украинских туристов.

Также "зелеными" должны стать Пакистан, Чехия, Болгария, Есватини, Сальвадор, Гвинея-Бисау, Египет и Бангладеш.