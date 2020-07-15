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Espreso.tvЭкономикаКабмин освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина

Кабмин освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина

Кабинет министров принял постановление, которое освобождает арендаторов коммунальной собственности от арендной платы на время действия карантина

Кабинет министров одобрил соответствующее постановление с трехдневной доработкой на заседании 15 июля, передает ЕспресоTV .

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, проект постановления предлагает установить, что на период действия карантина, установленного Кабмином, арендаторы коммунального имущества освобождаются от арендной платы.

"Это позволит украинскому бизнесу, который нуждается в поддержке государства, сбалансировать свои расходы", - сказал Немчинов.

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