Кабмин освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина
15 июля, 2020, 15:24
Кабинет министров принял постановление, которое освобождает арендаторов коммунальной собственности от арендной платы на время действия карантина
Кабинет министров одобрил соответствующее постановление с трехдневной доработкой на заседании 15 июля, передает ЕспресоTV .
По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, проект постановления предлагает установить, что на период действия карантина, установленного Кабмином, арендаторы коммунального имущества освобождаются от арендной платы.
"Это позволит украинскому бизнесу, который нуждается в поддержке государства, сбалансировать свои расходы", - сказал Немчинов.
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