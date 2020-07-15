Кабмин освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина

15 июля, 2020, 15:24

Кабинет министров принял постановление, которое освобождает арендаторов коммунальной собственности от арендной платы на время действия карантина

Кабинет министров одобрил соответствующее постановление с трехдневной доработкой на заседании 15 июля, передает ЕспресоTV .

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, проект постановления предлагает установить, что на период действия карантина, установленного Кабмином, арендаторы коммунального имущества освобождаются от арендной платы.

"Это позволит украинскому бизнесу, который нуждается в поддержке государства, сбалансировать свои расходы", - сказал Немчинов.

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