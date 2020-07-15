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Espreso.tvЭкономикаКабмин направил МЗ 7,4 млрд грн для дополнительных выплат медицинским работникам, - Гончаренко

Кабмин направил МЗ 7,4 млрд грн для дополнительных выплат медицинским работникам, - Гончаренко

Кабинет министров направил Министерству здравоохранения 7,4 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом для дополнительных выплат медицинским работникам

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Кабмин выделил Министерству здравоохранения 7 млрд 400 млн грн. Из фонда борьбы с COVID-19 для дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающих помощь больным коронавирусом, и другим работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения", - написал Гончаренко.

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