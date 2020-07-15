Гвардиола отреагировал на отмену дисквалификации "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

15 июля, 2020, 10:10

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола приветствовал решение Спортивного арбитражного суда об отмене дисквалификации английского клуба из Лиги чемпионов

Об этом сообщает Goal .

По словам Гвардиолы, он счастлив, что CAS (Спортивный арбитражный суд) позволил "Манчестер Сити" играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Я невероятно счастлив за решение, которое доказывает, что то плохое, что говорили о клубе - оказалось неправдой. За 10 лет мы сделали шаг вперед. Мы вложили много денег, мы прошли этот правильный путь. Мы не дисквалифицированы, потому что следовали правилам финансового фэйр-плей. Если бы мы этого не делали, то были бы наказаны ", - сказал Гвардиола.

Тренер добавил, что "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" также в предыдущие годы вкладывали много денег.

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" в предыдущие периоды, когда они выигрывали АПЛ, инвестировали больше, чем другие. "Челси" тоже, когда выигрывал лигу, вкладывал больше денег, чем другие клубы. Мы построили клуб, который может конкурировать в АПЛ и Лиге чемпионов. Для этого мне нужно, чтобы клуб был финансово сильным ", - отметил Гвардиола.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал "Ман Сити" на два года из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала на выезде одолел "Реал" со счетом 2: 1. Повторная встреча состоится в августе.

Напомним, 13 июля Спортивный арбитражный суд позволил "Манчестер Сити" сыграть в следующем сезоне в еврокубках.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb