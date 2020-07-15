Эйфелева башня полностью возобновила работу после карантина
Об этом сообщает Le Figaro.
Первые два этажа открылись еще 25 июня, но с ограничением на количество посетителей. Кроме того, первое время подняться на второй этаж можно было только пешком - пользоваться лифтом запретили из соображений безопасности.
Посетители обязаны быть в масках и соблюдать дистанцию, на каждом шагу расположены флаконы с антисептиком.
"С момента возобновления работы 25 июня, мы в течение первых выходных приняли 5 тыс. посетителей, на второй - уже 7 тыс., в минувшие выходные - 10 тыс.", - сказал Патрик Бранко Рюиво, генеральный директор управляющей компании.
В то же время, если раньше 80% посетителей составляли иностранные туристы, теперь две трети - жители Франции.
Чтобы привлечь посетителей, Эйфелева башня до конца лета предлагает скидки на билеты для детей в возрасте от 4 до 11 лет и организует "диджей вечера" для молодежи по четвергам и пятницам. На последних танцевать нельзя и нужно соблюдать дистанцию, но есть возможность послушать музыку и посмотреть на город с высоты первого этажа. Также планируется серию концертов.
Эйфелеву башню ежегодно посещают около 7 млн туристов. Каждый взрослый посетитель приносит в кассу от 16 до около 20 евро.
Во время карантина достопримечательность ежемесячно теряла около 9 млн евро потенциальной прибыли.
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