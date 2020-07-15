Еврокомиссия представила пакет мер на случай второй волны коронавируса

15 июля, 2020, 17:54

Европейская Комиссия представила в среду пакет краткосрочных мер на последующие месяцы, которые имеют целью укрепить систему здравоохранения в ЕС и подготовить страны-члены к реагированию на возможную вторую волну болезни COVID-19

Об этом сегодня во время виртуальной пресс-конференции в Брюсселе рассказали вице-президент Еврокомиссии по вопросам защиты европейского стиля жизни Маргаритис Шинаси (Margaritis Schinas) и еврокомиссар по вопросам здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес (Stella Kyriakides), сообщает Укринформ .

"Сейчас мы знаем больше о вирусе и его влиянии, но мы все еще не знаем всего. Наша обязанность - оставаться бдительными и принимать меры предосторожности. Сейчас мы должны спланировать усилия на следующие 2-3 месяца и избегать импровизаций. Пакет предложений, который мы представляем сегодня, направлен на сдерживание вероятной второй вспышки COVID-19. Мы извлекли уроки из прошлых событий, и повышаем нашу готовность на всех фронтах, сохраняя общий рынок, его свободы, и создавая условия для социального и экономического восстановления ", - отметил Шинаси.

По его словам, предложения сосредоточены вокруг трех главных направлений. Во-первых, они определяют пути координации усилий между странами-членами, во-вторых - обеспечивают инклюзивность в борьбе с вирусом и защиту наиболее уязвимых слоев населения, в-третьих, снижают риски сочетание атаки коронавируса со всплеском сезонных заболеваний, типа «обычного» гриппа . В то же время, страны-члены будут продолжать усилия по отслеживанию звеньев контактов и путей распространения инфекции, в частности, за счет широкого применения соответствующих мобильных приложений и обеспечения их совместимости.

Как отметила во время выступления еврокомиссар Кириакидес, результаты научных исследований доказывают, что вирус все еще находится среди нас и не собирается исчезать.

"Никто сейчас не может предсказать, что нас ждет впереди в течение следующих недель и месяцев. Мы уже видели облегчение ограничительных мер и возвращение наших граждан к «новой нормальности», которая является очень нужной для каждого. Но уже сейчас страны-члены начали сообщать о больших или меньших новых локальных вспышках болезни. Поэтому наша готовность реагировать на нее остается ключевой, особенно в период осенних и зимних месяцев ", - отметила еврокомиссар.

По ее словам, Еврокомиссия предложила странам-членам провести стресс-тест, чтобы проверить систему противодействия COVID-19 до того, как начнется резкий рост новых случаев инфекции. Чтобы этого не произошло, необходимо усилить разъяснительную работу среди населения и проверить наличие достаточных запасов средств для тестирования и другого необходимого медицинского оборудования. Главные усилия, подчеркнула Кириакидес, должны быть сосредоточены на прерывании цепей распространения болезни и на том, чтобы избежать новых жестких карантинных ограничений, подобных тем, с которыми экономики, общества и граждане ЕС сталкивались в течение нескольких прошедших месяцев.

Еврокомиссар подчеркнула, что вероятный всплеск коронавируса впервые будет совпадать с сезоном "традиционной" простуды, поэтому страны-члены уже сейчас должны проверить наличие достаточных запасов вакцины против гриппа и начать вакцинацию раньше, чем обычно. Кроме того, национальные власти должны использовать коммуникационные средства для преодоления "сомнений" населения о необходимости вакцинации и для разъяснения ответственности каждого за собственное здоровье, включая соблюдение физического дистанцирования, ношение защитных масок и ограничение контактов, которые стали уже частью "новой реальности ", образовавшейся по результатам пандемии.

"Мы стоим перед глобальной пандемией. Мы не имеем права говорить -" это уже слишком, я слишком устал, хватит уже ". Такой подход мог бы перечеркнуть всю самопожертвование, которое было сделано каждым и во всех странах ЕС, гражданами и медицинскими работниками в течение прошлых месяцев. Это означает снова подвергнуть риску жизни. коммуникация не может победить COVID-19, но коммуникация является ключом для того, чтобы мы координировали усилия вокруг предотвращения вспышки, а не на ее сдерживании, и выступали едиными, если снова придется бороться против болезни ", - подчеркнула Кириакидес.

Как сообщалось, по состоянию на утро 15 июня в мире подтверждено 13472676 случаев COVID-19, из которых 581 317 - летальные, а 7852445 человек вылечились.

Среди антилидеров по заболеваемости - США, Бразилия, Индия и Россия.