Директор МВФ призвала Зеленского вести "обоснованную" политику в отношении НБУ

15 июля, 2020, 08:11

Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выступила с заявлением после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 14 июля

Об этом сообщает пресс-служба МВФ .

"Я провела сегодня открытую дискуссию с президентом Владимиром Зеленским по поводу беспокойства относительно давления на Национальный банк Украины", - указала Георгиева.

Она назвала результаты работы НБУ за последние пять лет четкой историей успеха для Украины.

"Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему - все важнейшие предпосылки для инвестиций и роста. Надежные политические действия НБУ способствовали стабилизации экономики. Успешная очистка финансового сектора, который был поражен мошенничеством, также является заслугой надзорной работы НБУ", - отмечает директор-распорядительница МВФ.

В фонде напомнили, что сохранение независимости НБУ является требованием в соответствии с программой, поддерживаемой МВФ. Георгиева призвала президента Зеленского соблюдать обоснованную денежно-кредитную и финансовую политику.

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