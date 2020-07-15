Директор МВФ призвала Зеленского вести "обоснованную" политику в отношении НБУ
Об этом сообщает пресс-служба МВФ .
"Я провела сегодня открытую дискуссию с президентом Владимиром Зеленским по поводу беспокойства относительно давления на Национальный банк Украины", - указала Георгиева.
Она назвала результаты работы НБУ за последние пять лет четкой историей успеха для Украины.
"Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему - все важнейшие предпосылки для инвестиций и роста. Надежные политические действия НБУ способствовали стабилизации экономики. Успешная очистка финансового сектора, который был поражен мошенничеством, также является заслугой надзорной работы НБУ", - отмечает директор-распорядительница МВФ.
В фонде напомнили, что сохранение независимости НБУ является требованием в соответствии с программой, поддерживаемой МВФ. Георгиева призвала президента Зеленского соблюдать обоснованную денежно-кредитную и финансовую политику.
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- В обнародованном вечером 14 июля сообщении пресс-службы Зеленского о разговоре с руководством МВФ говорится, что специалист, которого президент предложит утвердить Верховной Раде, будет "технократом, который будет продолжать независимый курс Нацбанка".
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