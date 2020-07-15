Дипломат посольства США в Украине Рэй Кастилло записал прощальную песню для украинцев

15 июля, 2020, 12:54

15 июля пресс-атташе посольства США Рэй Кастилло записал прощальное видео, спев украинскую народную песню "Їхав козак містом"

Прощальное видео дипломата обнародовало посольства США в Украине.

"Подошел к концу время пребывания Рэя Кастилло в должности пресс-атташе в посольстве США в Киеве, и он попрощался с нами в своем фирменном стиле - собственным исполнением любимой украинской песни! Мы сумуватимемо за Рэем и желаем ему успехов", - говорится в сообщении.

Напомним, Рэй Кастилло ранее записал видео , как во время эпидемии коронавируса правильно мыть руки, пели украинские песни.

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