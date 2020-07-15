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Espreso.tvОбществоДожди на Западе и до + 27 ° C: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 16 июля

Дожди на Западе и до + 27 ° C: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 16 июля

В Украине 16 июля температура воздуха прогреется от +8 до + 27 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"16 июля температура воздуха в Украине будет нам благоприятная, а не захекаемось. В течение дня ожидается +22 ... 27 ° C, в Карпатах местами + 8 ... + 14 ° C", - отметила синоптик.

Дожди и грозы более вероятны завтра в западных областях, в Винницкой и во второй половине дня в Житомирской области.

На остальной территории Украины поле повышенного атмосферного давления приведет сухую, преимущественно солнечную, погоду.

Ветер предполагается западного направления, небольшой, максимум умеренный. Однако при грозах может быть порывистым.

В Киеве завтра, 16 июля, около + 25 ° C, без осадков, разве что во второй половине дня местами возможен небольшой дождь.

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