Должны быть маски и антисептики, - Степанов о правилах работы школ в условиях коронавируса

Об этом на пресс-брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .

"Вместе с МОН мы анализируем ситуацию, в том числе смотрим, как это рубежом, хотим взять лучшие практики. Могу сказать, что будет обязательно измерения температуры работников, детей. При 37.2 и выше, ни работники, ни дети, не будут допускаться к работе и обучения. Родители, которые приводят детей в школу, должны пользоваться масками, когда заходят в школу. в школе должны быть антисептики и дети должны ими пользоваться ", - сказал он.

Степанов также добавил, что правила еще будут разрабатываться и, возможно, на следующей неделе, они будут представлены на утверждение в Кабмин.

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