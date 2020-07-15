Должны быть маски и антисептики, - Степанов о правилах работы школ в условиях коронавируса
Об этом на пресс-брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .
"Вместе с МОН мы анализируем ситуацию, в том числе смотрим, как это рубежом, хотим взять лучшие практики. Могу сказать, что будет обязательно измерения температуры работников, детей. При 37.2 и выше, ни работники, ни дети, не будут допускаться к работе и обучения. Родители, которые приводят детей в школу, должны пользоваться масками, когда заходят в школу. в школе должны быть антисептики и дети должны ими пользоваться ", - сказал он.
Степанов также добавил, что правила еще будут разрабатываться и, возможно, на следующей неделе, они будут представлены на утверждение в Кабмин.
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