Депутаты согласились снизить налог для малых фермеров в законопроекте №3131

15 июля, 2020, 22:08

Доработанный законопроект №3131 предусматривает пониженную минимальную сумму налога для малых фермеров - 560 грн за гектар

Об этом заявил Роман Сластен, генеральный директор Клуба аграрного бизнеса в эфире программы "Еспресо. Капитал" с Андреем Яницким на телеканале "Еспресо".

"Уже измененный законопроект сейчас предусматривает для крестьянских фермерских хозяйств (то есть тех, кто обрабатывает от 2 га и выше) возможность уплаты только 2% от нормативной денежной оценки. Это 560 грн. на гектар в среднем по Украине ", - сказал Сластен.