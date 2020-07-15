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Espreso.tvЭкономикаДепутаты согласились снизить налог для малых фермеров в законопроекте №3131

Депутаты согласились снизить налог для малых фермеров в законопроекте №3131

Доработанный законопроект №3131 предусматривает пониженную минимальную сумму налога для малых фермеров - 560 грн за гектар

Об этом заявил Роман Сластен, генеральный директор Клуба аграрного бизнеса в эфире программы "Еспресо. Капитал" с Андреем Яницким на телеканале "Еспресо".

"Уже измененный законопроект сейчас предусматривает для крестьянских фермерских хозяйств (то есть тех, кто обрабатывает от 2 га и выше) возможность уплаты только 2% от нормативной денежной оценки. Это 560 грн. на гектар в среднем по Украине ", - сказал Сластен.

  • Налоговый комитет Верховной Рады 3 июня рекомендовал парламенту поддержать законопроект № 3131 о введении минимальной налоговой уплаты с каждого га земли сельхозназначения, независимо от того, сколько заработал фермер. В редакции к первому чтению речь идет о 1400 грн за гектар в год.

  • Документ призван вывести из тени малые фермерские хозяйства, утверждают авторы и сторонники. Но некоторые эксперты убеждены, что в нынешних условиях такая инициатива может навредить бедным крестьянам и "подвести" их к продаже паев агрохолдингам по низким ценам в первую волну открытия рынка земель.

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