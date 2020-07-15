День в зоне ООС: оккупанты 6 раз обстреляли украинские войска, в том числе с запрещенных минометов

15 июля, 2020, 17:55

15 июля оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Талаковки - еще и из минометов 120-го калибра. По защитниках Гнутово противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Рядом с Новолуганским агрессор обстреливал войска из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.