День в зоне ООС: оккупанты 6 раз обстреляли украинские войска, в том числе с запрещенных минометов
15 июля, 2020, 17:55
15 июля оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Талаковки - еще и из минометов 120-го калибра. По защитниках Гнутово противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Рядом с Новолуганским агрессор обстреливал войска из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
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