Дайте убежище: во Львове требовали создать приют для животных

15 июля, 2020, 15:52

Еще с 2012 года городские власти обещали зоозащитникам построить приют, впрочем проблема до сих пор остается актуальной

Об этом сообщает журналистка "Еспресо-Запад".

В среду, 15 июля, возле городской ратуши собрались десятки людей со своими домашними любимцами. Неравнодушные к животным требуют у городских властей наконец построить убежище. Проблема с устройством животных тянется еще с 2012 года. Тогда городские власти даже выделили землю, впрочем на этом все и завершилось.

"В этом году ситуация сдвинулась с места. Городские власти снова обещали построить приют и передали сметную документацию в ЛКП "Лев", - рассказывает председатель зоозащитной организации Устина Бойко. - Однако в ЛКП "Лев" заявили, что не планируют в ближайшее время строить муниципальный приют, поскольку наше законодательство слишком лояльно. А тем временем у нас очень много непристроенных животных. Можно параллельно работать над законами, но строить приют. Тем более, оттуда гораздо легче устроить животное, чем с улицы. Мы позиционируем себя как европейский город, а в каждом европейском городе есть,Ю где приютить животное ".

Поддержать акцию пришла Ирина Малышко, которая ухаживает за восемнадцатью собаками. Всех животных женщина забрала с улицы. Еще в 2011 году году ей подбросили щенка таксы, с тех пор и начала пристраивать животных. На демонстрацию пришла со своим любимцем, которого тоже подобрала с улицы. Ухаживать за собаками помогают волонтеры и неравнодушные люди. Сейчас часть животных держит в квартире, а для части снимает дом.

"Я забираю преимущественно старых животных, - рассказывает Ирина Малышко. Приют очень нужен, чтобы именно старые собаки могли выживать. Я требую приют, чтобы животные были приспособлены и их никто не мог обижать. Чтобы никто не травил и не бил, чтобы это было цивилизованно, как в европейских странах ".

Во время акции зоозащитники выступили с требованиями к власти. Прежде всего, требуют начать строительство со сроком сдачи до конца 2021, а также создать рабочую группу с привлечением зоозащитного сообщества Львова. Активисты настаивают на том, чтобы их услышали и начали конструктивную работу по строительству приюта для бездомных животных Львова.