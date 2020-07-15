Данилишин: разговоры о посягательстве на независимость НБУ являются стремлением отвлечь людей от проблем банков

15 июля, 2020, 09:46

Данилишин назвал разговоры о посягательстве на независимость регулятора стремлением отвлечь общественное мнение от политики, которая проводилась в 2014-2020 годах и проблем, накопившихся перед банковской системой

Об этом председатель Совета НБУ Богдан Данилишин написал в Facebook.

"Только Совет НБУ может определять Основы денежно-кредитной политики и больше никто. Это его Конституционная миссия. И всякие разговоры о посягательстве на независимость - есть только стремлением отвлечь общественное мнение от политики, которая проводилась в период 2014-2020 годов и накопившихся как перед национальным хозяйством так и банковской системы за последние годы ", - написал Данилишин.

По его словам после 3 июля состоялось два заседания Совета НБУ, который рассмотрел ряд актуальных вопросов деятельности регулятора и оценок действий Правления.

"Правление выполняло свои законодательно определенные функции", - отметил Данилишин.

Данилишин также сообщил, что в течение прошлой недели ситуация на финансовых рынках оставалась уравновешенной.

Так, по его информации, спрос и предложение иностранной валюты на межбанковском рынке были сбалансированы практически без участия НБУ. В частности, среднедневной объем покупки и продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке с начала июля составил соответственно $ 228,5 и $ 228 400 000 соответственно. Сальдо интервенций НБУ с начала июля составил $ 110 900 000.

"При этом объем международных резервов НБУ на уровне более $ 28,7 млрд достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны к иностранным валютам", - подчеркнул Данилишин.

Также, по его словам, банковская система характеризуется высоким уровнем ликвидности. Остатки средств на корреспондентских счетах банков и размещены в депозитных сертификатов НБУ превышают 150 млрд грн. Поддержку ликвидности банков оказало сокращение объема наличности вне банков, которое с начала июля составил более 11 млрд грн.

Данилишин добавил, что Министерство финансов провело очередное успишен размещения ОВГЗ со снижением по сравнению с прошлой неделей средневзвешенного уровня доходности.

"За 3-месячным гривневым ОВГЗ - с 7,24% до 7,00%, за 1-летними - с 9,50% до 9,20%. Также Минфином было привлечено на рынке 293,5 млн. долларов США со средневзвешенной доходностью 3,50% ", - отметил Данилишин.

Он добавил, что 10 июля Совет НБУ начал подготовку Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 и среднесрочную перспективу.

"По моему мнению, Национальным банком будет продолжена реализация политики гибкого инфляционного таргетирования, направленной на достижение и поддержание ценовой стабильности в Украине. Вместе с тем, будет усиленно сбалансированность целей Национального банка, и уделено больше внимания содействию устойчивому экономическому росту, что необходимо как на этапе выхода экономики из кризиса, так и в период посткризисного восстановления экономической активности ", - подчеркнул он.

Данилишин объяснил, что о необходимости обеспечения такого баланса свидетельствует динамика инфляционных процессов в Украине. Так, годовая инфляция в июне составила 2,4% и оставалась существенно ниже целевого значения. Ее изменение в июне определяли разнонаправленные тенденции по компонентам небазовой индекса потребительских цен. В то же время базовая инфляция, которая отражает влияние факторов спроса, в июне не изменилась и в годовом измерении остается на уровне 3%.

Он также отметил, что гибкость режима инфляционного таргетирования позволяет центральному банку применять широкий инструментарий монетарной политики, включая операции с государственными ценными бумагами не только для достижения инфляционной цели, но и эффективной поддержки реального сектора экономики и антикризисных мер правительства.

Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Ексголова НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.

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