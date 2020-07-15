Чисора не хочет драться с Усиком при пустых трибунах

15 июля, 2020, 08:35

Британский тяжеловес Дерек Чисора заявил, что не хочет проводить бой с украинцем Александром Усиком при пустых трибунах

Об этом сообщает iFL TV.

По словам Чисоры, он не представляет себе, как можно биться без болельщиков.

"Сейчас мы ожидаем, что скажет Эдди Хирн, что скажет правительство. Пока мне больше ничего не известно. Будем ли мы сражаться без зрителей? Нет, я не хочу этого. Лично я не смогу драться без фанатов, это очень сложно и для меня будет трудно, как, думаю, и для Усика ", - сказал Чисора.

Вместе с тем он выразил убеждение, что промоутеры Эдди Хирн и Дэвид Хэй сделают все возможное, чтобы поединок состоялся в этом году.

"Я и Александр - мы гладиаторы, хотим, чтобы люди смотрели наш поединок. Есть телезрители, но мне бы хотелось, чтобы болельщики пришли на арену и получили удовольствие от этого противостояния. Я уверен, что мы подеремся в этом году, поскольку мы хотим провести бой, а люди хотят развлечься. Я на сто процентов уверен, что Эдди Хирн и Дэвид Хэй устроят этот поединок ", - отметил Чисора.

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

Напомним, 31 мая Дерек Чисора заявил, что откажется от боя с Александром Усиком , если с поединком и в дальнейшем не будет определенности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb