Цена гостиницы "Днепр" на аукционе пересекла отметку в миллиард гривень, - Сенниченко
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко в Facebook.
"Только что пересекли отметку "ярд", - прокомментировал глава Фонда госимущества.
Напомним, Фонд госимущества выставил отель "Днепр" на Европейской площади в Киеве на аукцион.
"Новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 829 кв.м, Которая состоит из 12 наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования", - говорится в сообщении.
Отель включает 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.
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