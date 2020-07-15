Цена гостиницы "Днепр" на аукционе пересекла отметку в миллиард гривень, - Сенниченко

15 июля, 2020, 15:45

15 июля на аукционе по продаже гостиницы "Днепр", который находится в государственной собственности, цена актива выросла с 80 млн до 1 млрд грн. Торги продолжаются

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко в Facebook.

"Только что пересекли отметку "ярд", - прокомментировал глава Фонда госимущества.

Напомним, Фонд госимущества выставил отель "Днепр" на Европейской площади в Киеве на аукцион.

"Новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 829 кв.м, Которая состоит из 12 наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования", - говорится в сообщении.

Отель включает 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

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