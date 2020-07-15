Окупанты не пускают в Украину детей из ОРДЛО, которые хотят вступать в украинские вузы, - Шмыгаль
Об этом он заявил на заседании правительства 15 июля.
"О ситуации на востоке Украины, кроме нарушения Минских договоренностей, поступает информация, что детей из ОРДЛО, которые хотят вступать в украинские вузы, учебные заведения, боевики не выпускают на территорию свободной Украины... В этой ситуации необходима наша реакция, наша работа, в том числе с международными партнерами, чтобы этот вопрос решить", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что возвращение молодежи и детей с временно оккупированных территорий в украинское образовательное и культурное пространство является частью стратегии деоккупации Донбасса.
Он поручил вице-премьер-министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексею Резникову взять эту ситуацию под личный контроль.
"Подключайте к этому Министерство образования, чтобы не сорвался процесс, и дети (из ОРДЛО, - ред.) могли получить образование в наших учебных заведениях", - отметил Шмыгаль.
- Напомним, 3 июля Рада приняла закон о вступлении в вузы Украины детей с оккупированных территорий без ВНО.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО.
- Журналист Денис Казанский заявил, что абитуриенты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей не могут выехать на подконтрольную Украине территорию для обучения или подачи документов в ВНО.
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