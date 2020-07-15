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Espreso.tvОбществоОкупанты не пускают в Украину детей из ОРДЛО, которые хотят вступать в украинские вузы, - Шмыгаль

Окупанты не пускают в Украину детей из ОРДЛО, которые хотят вступать в украинские вузы, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос препятствование российскими боевиками выезду детей с ОРДЛО на обучение на подконтрольной украинскому правительству территорию Украины должен быть решен

Об этом он заявил на заседании правительства 15 июля.

"О ситуации на востоке Украины, кроме нарушения Минских договоренностей, поступает информация, что детей из ОРДЛО, которые хотят вступать в украинские вузы, учебные заведения, боевики не выпускают на территорию свободной Украины... В этой ситуации необходима наша реакция, наша работа, в том числе с международными партнерами, чтобы этот вопрос решить", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что возвращение молодежи и детей с временно оккупированных территорий в украинское образовательное и культурное пространство является частью стратегии деоккупации Донбасса.

Он поручил вице-премьер-министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексею Резникову взять эту ситуацию под личный контроль.

"Подключайте к этому Министерство образования, чтобы не сорвался процесс, и дети (из ОРДЛО, - ред.) могли получить образование в наших учебных заведениях", - отметил Шмыгаль.

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