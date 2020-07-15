Аптеки с начала года получили почти 0,5 млрд гривен по программе "Доступные лекарства", - глава НСЗУ

15 июля, 2020, 12:10

В 2020 году НСЗУ выплатила аптекам 491 млн грн по программе возмещения стоимости лекарств

Об этом сообщила и. о. председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан во время брифинга, передает ЕспресоTV.

"В 2020 году НСЗУ выплатила аптекам 491 млн грн за отпущенные лекарственные средства пациентам", - сказала Мовчан.

Она отметила, что сейчас программой пользуются 2300000 пациентов, 441 тыс. из которых проживают в сельской местности. Среди тех, кто пользуется программой, 63% - пациенты старше 65 лет, 36% - люди от 40 до 64 лет. Около 80% пользователей программы получают за программу лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются самыми распространенными в структуре заболеваемости украинцев.

По информации Мовчан, НСЗУ законтрактовала 1144 аптечных учреждения на работу по программе "Доступные лекарства". Сейчас пациенты могут получить лекарства по программе в более 8 тыс. Аптеках по всей Украине и почти 20% из них находятся в селах и ПГТ.

Мовчан напомнила, что в 2021 году НСЗУ предлагает включить в программу лекарства для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт. По ее словам, ежегодно в Украине фиксируется около 200 тыс. случаев инсульта и 50 тыс. - инфарктов.

«По нашим подсчетам, для покрытия потребности в лекарствах для таких пациентов нужно около 300 млн грн в год. Это достаточно небольшие средства для госбюджета и шанс для существенного улучшения здоровья этих пациентов », - сказала она.

Также НСЗУ предлагает расширить программу реимбурсации лекарственными средствами для людей с расстройствами психики и поведения. В частности, это лечение таких заболеваний как шизофрения, аффективные расстройства, в том числе депрессия, невротические расстройства и эпилепсия.

По словам Мовчан, необходимый бюджет для такого расширения программы - 578 млн грн.

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