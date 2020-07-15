Антирекорд случаев COVID-19 за сутки в Киеве: зафиксировано 147 заражений

15 июля, 2020, 12:26

Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась на 147 больных

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это - самое большое за весь период пандемии", - написал мэр.

Один человек умер.

На сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года, 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, 5 девочек от 1 года до 16 лет и 3 мальчика от 2 до 6 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Шевченковском районе - 27. В Дарницком - 22. Но в Деснянском - 21 случай.

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