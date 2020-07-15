Антирекорд случаев COVID-19 за сутки в Киеве: зафиксировано 147 заражений
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это - самое большое за весь период пандемии", - написал мэр.
Один человек умер.
На сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года, 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, 5 девочек от 1 года до 16 лет и 3 мальчика от 2 до 6 лет.
Заболели в том числе и 6 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Шевченковском районе - 27. В Дарницком - 22. Но в Деснянском - 21 случай.
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