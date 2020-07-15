45 нардепов просят КСУ проверить конституционность закона "О прокуратуре"

15 июля, 2020, 19:35

В Конституционный суд поступило представление 45 народных депутатов о конституционности закона «О прокуратуре"

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

"Сегодня, 15 июля, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 45 народных депутатов Украины в отношении официального толкования положения части первой статьи 58 Конституции Украины во взаимосвязи с положениями статьи 8, статьи 43 Конституции Украины, части четвертой статьи 39 Закона Украины "О прокуратуре" от 14 октября 2014 № 1697-VII и положениями абзаца четвертого пункта 2 раздела II Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" от 19 сентября 2019 № 113-IX", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают авторы ходатайства, основанием этого конституционного представления является "необходимость в конечной корректировке подхода Конституционного суда Украины в отношении толкования понятия необратимости действия во времени нормативно-правовых актов и окончательной формулировки принципа необратимости, в частности к длящимся правоотношениям".

Кроме того, как уточняют авторы ходатайства, практическая необходимость обращения с заключается в правовой необходимости определения легитимности решений и процессуальных документов за подписью прокуроров, которые находятся на админдолжностях и продолжают осуществлять свои полномочия по истечении срока.