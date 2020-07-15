17-летний юноша из Львовщины убежал из дома, чтобы попасть в ООС

15 июля, 2020, 14:08

13 июля парень покинул родительский дом в селе Грынив Пустомытовского района, а 15-го его обнаружили на блокпосту в Донецкой области

Об этом сообщает полиция Львовской области.

"13 июня в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына, Дениса Лагодич, обратился житель села Грынив Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что накануне около 22.00 парень ушел из дома, после чего связь с ним была потеряна", - рассказали в полиции.

Отмечается, что на поиски парня задействовали сотрудников ювенальной превенции, участковых офицеров полиции, оперативников и сотрудников других служб и подразделений полиции Львовщины. Ориентирование на без вести пропавшего были разосланы в территориальные подразделения Национальной полиции Украины.

"Благодаря взаимодействию и профессионализма, сегодня, 15 июля, полицейские разыскали парня в зоне проведения ООС - на блокпосту у города Славянск Донецкой области. По его словам, он намеревался присоединиться к военным и с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашей государства ", - говорится в сообщении.

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