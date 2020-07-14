Зеленский подписал закон о передаче ВАКСу помещения ГП "Антонов"

14 июля, 2020, 19:35

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением" № 730-их, который Верховная Рада Украины приняла 18 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает передачу от ГП "Антонов" в управление Высшего антикоррупционного суда нежилого здания (литера А) по адресу: г. Киев, проспект Победы, 41 по рыночной стоимости, определенной отчетом о независимой оценке имущества.

"Укроборонпром" официально назначил Александра Лося президентом Государственного предприятия "Антонов".

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