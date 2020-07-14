Зеленский подписал закон о методах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

14 июля, 2020, 20:44

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Целью закона является полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии", - говорится в сообщении.

Согласно документу, погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевод долга и уступки права требования, погашение (списание) задолженности за счет средств государственного бюджета.

"Имплементация закона будет способствовать завершению соответствующего этапа внедрения нового рынка электрической энергии и решению проблем финансового состояния предприятий - участников рынка электроэнергии", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины 17 июня приняла во втором чтении законопроект "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".

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