Зеленский подписал закон о методах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
"Целью закона является полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии", - говорится в сообщении.
Согласно документу, погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевод долга и уступки права требования, погашение (списание) задолженности за счет средств государственного бюджета.
"Имплементация закона будет способствовать завершению соответствующего этапа внедрения нового рынка электрической энергии и решению проблем финансового состояния предприятий - участников рынка электроэнергии", - говорится в сообщении.
- Напомним, Верховная Рада Украины 17 июня приняла во втором чтении законопроект "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".
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