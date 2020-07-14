Законопроект "Об инвестиционных нянях" - чего ожидает отечественный бизнес

14 июля, 2020, 15:00

Отечественные товаропроизводители не до конца осознают целесообразность принятия профильного законопроекта, считая, что местные власти должны "нянчиться" с инвестором

В законопроекте о так называемых "инвестиционных нянях", говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов.

Чтобы получить прямую Правительственную поддержку, нужно осуществить инвестиции, объем которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе. Эти инвесторы должны получить прямой договор с Правительством. Сами же национальные производители не до конца осознают целесообразность и необходимость принятия указанного профильного законопроекта. Ведь местные власти имеют достаточно полномочий и компетенции, чтобы привлекать инвестиции в регионы, считает основатель торговой марки Goldi Льнокомбинат Олег Червонюк.

"Для чего создавать еще какие-то дополнительные лица? Если у нас в каждом областном центре есть администрация управления промышленной политики. Есть администрация управления экономики, торговли. У нас достаточное количество людей. Потому что это ситуация, когда мы создаем еще какие-то отдельные органы, которые якобы начинают помогать, это какой-то детский сад. Мне кажется нужно когда-то начинать работать. А начинать работать нужно с элементарного плана. Из плана по каждой отрасли ", - заявил Олег Червонюк в комментарии" Эспрессо "

По мнению Олега Червонюка целесообразнее провести ревизию и понять, сколько производителей есть в Украине в разрезе регионов. Затем проанализировать структуру импорта. После этого сформировать план импортозамещения и продвижения отечественных товаров на внешние рынки.