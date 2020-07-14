Изъяли пистолет-пулемет, патроны, гранаты, мины: в Бердянске пьяный мужчина стрелял по детям, он задержан

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Запорожской области.

"Сотрудники полиции установили, что мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не понравилось, что дети кричат на детской площадке и он решил их напугать: начал стрелять в сторону несовершеннолетних из травматического пистолета. Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что оружие и боеприпасы он привез с зоны проведения операции Объединенных сил", - рассказал и.о. начальника отдела криминальной полиции Бердянского отдела полиции Владимир Верховский.

По месту жительства мужчины, 1972 года, правоохранители изъяли пистолет-пулемет "МП 40", стартовый пистолет "Беретта", 230 патронов калибра 7х62, 630 патронов калибра 5х45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД-5, 4 подствольные снаряды, противопехотную и сигнальную мины, 2 гранаты светошумовое и дымовое действия.

Сейчас все изъятое направлено на проведение экспертизы в Запорожский научно-исследовательского экспертно-криминалистический центр.

Работниками полиции задержали нарушителя в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По результатам проведенного обыска следователем открыты уголовные производства ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статьям предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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