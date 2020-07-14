 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзвестный бренд виски будут разливать в бумажные бутылки

Известный бренд виски будут разливать в бумажные бутылки


фото: Diageo
Виски Johnnie Walker вскоре будет доступен в бумажных бутылках

Об этом сообщает ВВС Украина.

Компания Diageo, которая владеет брендом, сообщила, что планирует провести испытания экологически чистой упаковки с 2021 года.

Изготовление бутылок из стекла также потребляет энергию и создает выбросы углерода.

Бумажная бутылка виски будет изготовлена из древесной целлюлозы. По словам производителей, после использования ее можно будет полностью переделать.

В бутылках будет защитный слой, который предотвратит взаимодействие жидкости и материала бутылки.

Многие упаковки из картона имеют пластиковый слой, который предотвращает вытекание жидкости изнутри. В компании пообещали, что ее бумажные бутылки без такого слоя.

  • Рестораны компании "McDonald's" в Украине постепенно переходят на использование бумажных стаканов для холодных напитков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать