Известный бренд виски будут разливать в бумажные бутылки

14 июля, 2020, 09:06

Виски Johnnie Walker вскоре будет доступен в бумажных бутылках

Об этом сообщает ВВС Украина.

Компания Diageo, которая владеет брендом, сообщила, что планирует провести испытания экологически чистой упаковки с 2021 года.

Изготовление бутылок из стекла также потребляет энергию и создает выбросы углерода.

Бумажная бутылка виски будет изготовлена из древесной целлюлозы. По словам производителей, после использования ее можно будет полностью переделать.

В бутылках будет защитный слой, который предотвратит взаимодействие жидкости и материала бутылки.

Многие упаковки из картона имеют пластиковый слой, который предотвращает вытекание жидкости изнутри. В компании пообещали, что ее бумажные бутылки без такого слоя.

Рестораны компании "McDonald's" в Украине постепенно переходят на использование бумажных стаканов для холодных напитков.