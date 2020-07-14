Известный бренд виски будут разливать в бумажные бутылки
Об этом сообщает ВВС Украина.
Компания Diageo, которая владеет брендом, сообщила, что планирует провести испытания экологически чистой упаковки с 2021 года.
Изготовление бутылок из стекла также потребляет энергию и создает выбросы углерода.
Бумажная бутылка виски будет изготовлена из древесной целлюлозы. По словам производителей, после использования ее можно будет полностью переделать.
В бутылках будет защитный слой, который предотвратит взаимодействие жидкости и материала бутылки.
Многие упаковки из картона имеют пластиковый слой, который предотвращает вытекание жидкости изнутри. В компании пообещали, что ее бумажные бутылки без такого слоя.
- Рестораны компании "McDonald's" в Украине постепенно переходят на использование бумажных стаканов для холодных напитков.
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