 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВторая волна станет хуже первой: в Британии прогнозируют 120 тысяч смертей от коронавируса зимой

Вторая волна станет хуже первой: в Британии прогнозируют 120 тысяч смертей от коронавируса зимой

Ученые прогнозируют, что Великобритания зимой может столкнуться с потенциально более смертоносной второй волной коронавируса, которая унесет жизни до 120 тысяч человек

Об этом говорится в отчете Британской академии медицинских наук (AMS), сообщает Reuters .

По мнению ученых, с сентября 2020 по июнь 2021 года могут умереть 119 тысяч инфицированных, причем пик смертности придется на январь-февраль, когда британская система здравоохранения традиционно сталкивается в повышенной нагрузкой из-за увеличения числа пациентов с сердечными и легочными проблемами.

Читайте также: Ситуация с коронавирусом становится хуже, многие страны пошли в неправильном направлении, - ВОЗ

"Это не прогноз, но это возможность. Смертность может быть выше с новой волной COVID-19 этой зимой, но риск может быть снижен, если мы примем меры немедленно", - сказал ведущий автор исследования Стивен Холгейт.

По последним данным, число подтвержденных летальных случаев от коронавируса в Великобритании составляет около 45 тысяч - это самый высокий показатель в Европе.

По состоянию на 14 июля, коронавирусом в мире заболели более 13 млн человек. Среди антилидеров по заболеваемости - США, Бразилия, Индия и Россия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать