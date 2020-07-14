Вторая волна станет хуже первой: в Британии прогнозируют 120 тысяч смертей от коронавируса зимой

14 июля, 2020, 12:42

Ученые прогнозируют, что Великобритания зимой может столкнуться с потенциально более смертоносной второй волной коронавируса, которая унесет жизни до 120 тысяч человек

Об этом говорится в отчете Британской академии медицинских наук (AMS), сообщает Reuters .

По мнению ученых, с сентября 2020 по июнь 2021 года могут умереть 119 тысяч инфицированных, причем пик смертности придется на январь-февраль, когда британская система здравоохранения традиционно сталкивается в повышенной нагрузкой из-за увеличения числа пациентов с сердечными и легочными проблемами.

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"Это не прогноз, но это возможность. Смертность может быть выше с новой волной COVID-19 этой зимой, но риск может быть снижен, если мы примем меры немедленно", - сказал ведущий автор исследования Стивен Холгейт.

По последним данным, число подтвержденных летальных случаев от коронавируса в Великобритании составляет около 45 тысяч - это самый высокий показатель в Европе.

По состоянию на 14 июля, коронавирусом в мире заболели более 13 млн человек. Среди антилидеров по заболеваемости - США, Бразилия, Индия и Россия.