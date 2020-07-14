 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Львове снова зазвучат шлягеры 30-х - произведения композитора Богдана Весоловского

Во Львове снова зазвучат шлягеры 30-х - произведения композитора Богдана Весоловского


фото: photo-lviv.in.ua
В среду, 15 июля, в рамках проекта "Музыка из окна" мемориальный музей Станислава Людкевича во Львове представит яркую программу "История любви Богдана Весоловского в песнях" от группы "Бонди" в составе актрис Первого украинского театра Леси Шкапьяк и Елены Крыловой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Речь идет о жизни музыкальной легенды Львова 30-х годов ХХ века, короля украинской танцевальной музыки, создателя первых украинских танго и фокстрот, композитора, который после лагеря для перемещенных лиц в 1949 году эмигрировал в Канаду и чье имя по известным политическим причинам было запрещено вплоть до конца 80-х (но чьи песни всегда пелись дома - в частности на Галичине - несмотря на то, что авторство их не афишировалось). А точнее - о его душевных привязанностей, в частности к Ирэне Яросевич, которая стала не только его первой любовью, но и первой исполнительницей его песен.

С Иреной Яросевич (которая в перспективе взяла себе сценическое имя Рената Богданская и стала поп-дивой польской эстрады) их пути разошлись. Богдан Весоловский женился на Елене Зализняк, а его бывшая возлюбленная вышла замуж за польского полководца Владислава Андерса. Однако через 30 лет Богдан и теперь уже Рената встретятся и - как следствие - артистка запишет песни композитора, что принесет ей на Западе еще и славу украинской исполнительницы.

"Мы с Еленой Крыловой готовили программу "История любви Богдана Весоловского в песнях" еще до столетия композитора. С тех пор эта программа всегда имеет успех. Ведь Весоловский - это действительно удивительная фигура, которая интригует, как интригуют все тогдашние перипетии обычной человеческой жизни. Ведь это напряжение, когда в одних и тех же общественных обстоятельствах один сдается, а другой - нет, один "выгребает" вверх с помощью случая, а другой - с помощью приспособленчества или, наоборот, собственной несокрушимости. Наша "История любви ..." - это не просто собранные вместе шлягеры Весоловского, это наша версия, как появлялся то или иное его произведение. Или почему его так глубоко касалось стихотворение того или иного украинского поэта", - рассказала "Эспрессо-Запад" одна из участниц "Бонди" бард Леся Шкапьяк.

Первым имя Богдана Весоловского вернула на сцену в 80-х годах ХХ века группа "Львовское ретро" под руководством Александра Зелинского. Немало сделал в сохранении памяти о композиторе, песни которого звучали на самых престижных сценах мира, дипломат Игорь Осташ. Олег Скрипка выпустил альбом "Георгина" с собственным исполнением произведений Весоловского. А в 2015 году был основан ежегодный Международный фестиваль украинской ретромузыки имени Богдана Весоловского, который проходил в Киеве, Львове, Одессе, Полтаве.

Этот чуть ли не единственный украинский композитор того времени, записал более 20 альбомов собственных произведений, перезахоронен в Стрые - городе, где прошло его детство и ранняя юность.

Исполнение произведения Весоловского Ренатой Богданской:

Произведение Богдана Весоловского "Лети, тоскливая песня":

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать