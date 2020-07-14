Во Львове снова зазвучат шлягеры 30-х - произведения композитора Богдана Весоловского

14 июля, 2020, 17:29

В среду, 15 июля, в рамках проекта "Музыка из окна" мемориальный музей Станислава Людкевича во Львове представит яркую программу "История любви Богдана Весоловского в песнях" от группы "Бонди" в составе актрис Первого украинского театра Леси Шкапьяк и Елены Крыловой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Речь идет о жизни музыкальной легенды Львова 30-х годов ХХ века, короля украинской танцевальной музыки, создателя первых украинских танго и фокстрот, композитора, который после лагеря для перемещенных лиц в 1949 году эмигрировал в Канаду и чье имя по известным политическим причинам было запрещено вплоть до конца 80-х (но чьи песни всегда пелись дома - в частности на Галичине - несмотря на то, что авторство их не афишировалось). А точнее - о его душевных привязанностей, в частности к Ирэне Яросевич, которая стала не только его первой любовью, но и первой исполнительницей его песен.

С Иреной Яросевич (которая в перспективе взяла себе сценическое имя Рената Богданская и стала поп-дивой польской эстрады) их пути разошлись. Богдан Весоловский женился на Елене Зализняк, а его бывшая возлюбленная вышла замуж за польского полководца Владислава Андерса. Однако через 30 лет Богдан и теперь уже Рената встретятся и - как следствие - артистка запишет песни композитора, что принесет ей на Западе еще и славу украинской исполнительницы.

"Мы с Еленой Крыловой готовили программу "История любви Богдана Весоловского в песнях" еще до столетия композитора. С тех пор эта программа всегда имеет успех. Ведь Весоловский - это действительно удивительная фигура, которая интригует, как интригуют все тогдашние перипетии обычной человеческой жизни. Ведь это напряжение, когда в одних и тех же общественных обстоятельствах один сдается, а другой - нет, один "выгребает" вверх с помощью случая, а другой - с помощью приспособленчества или, наоборот, собственной несокрушимости. Наша "История любви ..." - это не просто собранные вместе шлягеры Весоловского, это наша версия, как появлялся то или иное его произведение. Или почему его так глубоко касалось стихотворение того или иного украинского поэта", - рассказала "Эспрессо-Запад" одна из участниц "Бонди" бард Леся Шкапьяк.

Первым имя Богдана Весоловского вернула на сцену в 80-х годах ХХ века группа "Львовское ретро" под руководством Александра Зелинского. Немало сделал в сохранении памяти о композиторе, песни которого звучали на самых престижных сценах мира, дипломат Игорь Осташ. Олег Скрипка выпустил альбом "Георгина" с собственным исполнением произведений Весоловского. А в 2015 году был основан ежегодный Международный фестиваль украинской ретромузыки имени Богдана Весоловского, который проходил в Киеве, Львове, Одессе, Полтаве.

Этот чуть ли не единственный украинский композитор того времени, записал более 20 альбомов собственных произведений, перезахоронен в Стрые - городе, где прошло его детство и ранняя юность.

Исполнение произведения Весоловского Ренатой Богданской:

Произведение Богдана Весоловского "Лети, тоскливая песня":

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