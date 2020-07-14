Великий человек и грамотный офицер: во Львове простились с Героем Украины Тарасом Матвиивым

14 июля, 2020, 19:46

С погибшим младшим лейтенантом 24 королевской бригады прощаются во Львове в Гарнизонном храме имени Петра и Павла. Оттуда кортеж с погибшим поедет в родной Жидачев, где 15 июля состоится похорон

Около 17 часов у Гарнизонного храма имени Петра и Павла людно. Сотни людей пришли проститься с новейшим Героем Украины, младшим лейтенантом 24 королевской бригады Тарасом Матвиивым. Среди присутствующих - семья, друзья, собратья и знакомые.

Провожать командира приехал с фронта Джемиль Измаилов. В прошлом году парень познакомился с Тарасом Матвиивым в Марьинке, когда тот прибыл на должность командира взвода. Джемиль вспоминает, что Тарас принял взвод, командир которого погиб накануне. С тех пор не прошло еще и года.

"Провожаем в последний путь погибшего командира взвода Матвиива Тараса Тарасовича. Провожаем, потому что поставил свою жизнь ниже жизни своего личного состава. Он проявил жертвенность как одну из добродетелей, которую может проявить офицер, командир. В первую очередь он был человеком, он не гнался за должностями, по воинским званиям, а делал свою работу качественно. Наш взвод воспитан, сплоченный, и мы обещаем, что не подведем память о Тарасе Тарасовиче и будем славно продолжать его дело", - рассказывает Джемиль Измаилов.

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Проститься с товарищем также пришел доброволец Антон Петровский. Вместе с Тарасом Матвиивым в 2015 году они обороняли поселок Пески Донецкой области. Более тесно познакомились уже в мирном Львове и совместно боролись с незаконными вырубками леса. Начали дружить, участвовали во многих протестах, реализовывали совместные инициативы.

"Тарас был вдохновителем и мотором многих проектов. Многое делал для молодежи, организовывал в Жидачеве патриотические обучения для школьников. Он был автором и инициатором принятия программы национально-патриотического воспитания в Жидачеве. Это был очень многогранный человек. Недавно вспоминал и о Востоке. Говорил, что есть обострение, и конфликт в активной фазе. Очень возмущался, что идет сокращение армии. Он всегда подчеркивал, что страны НАТО, наоборот, наращивают свой потенциал, увеличивают количество личного состава, а у нас идет сокращение армии во время войны ", - вспоминает Антон Петровский.

Около часа очередь в Гарнизонный храм не уменьшалась. Среди толпы слышен плач по погибшему. После прощания Героя Украины Тараса Матвиива провели в родной Жидачев, где завтра похоронят.

Утром 14 июля с погибшим Героем попрощались в Киеве.

Напомним, 10 июля Тарас Матвиив погиб от вражеской мины вблизи поселка Троицкое Луганской области. Боевики начали обстрел по позициям сначала из стрелкового оружия, затем начали "бить" из минометов и артиллерии. Во время обстрела снаряд российских наемников попал недалеко у блиндажа, где было двое солдат. Тарас побежал помогать собратьям, а когда вывел их в безопасное место, у него пролетела вражеская мина, которая нанесла несовместимые с жизнью ранения.

Президент Владимир Зеленский присвоил Тарасу Матвииву звание Героя Украины посмертно.

Фото: Кристина Парубий