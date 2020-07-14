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Espreso.tvОбществоВ Житомире на базе детской поликлиники заработает ПЦР-лаборатория

В Житомире на базе детской поликлиники заработает ПЦР-лаборатория

В Житомире на базе детской поликлиники заработает лаборатория, где будут проводить ПЦР-тестирование на COVID-19

Об этом сообщил Житомирский городской глава Сергей Сухомлин в Facebook.

"Уже завтра в тестовом режиме заработает городская ПЦР-лаборатория в детской поликлинике по улице Рихтера ... Мы создали эту лабораторию, чтобы иметь возможность самостоятельно тестировать житомирян, не зависеть ни от кого, и быть готовыми к возможным новым вспышкам болезней", - сообщил Сухомлин.

По словам мэра, в лаборатории уже есть 500 австрийских тестов, которые помогли закупить благотворители. Следующая партия сейчас находится на таможне.

Бесплатно ПЦР-тестирование смогут пройти работники бюджетных учреждений, которые в собственности общины. Не нужно платить и тем, кто имеет направление врача в случае плановой госпитализации. Для этих категорий также бесплатным будет ИФА-тест. Такие же условия хотят обеспечить для военнослужащих.

Зато все желающие смогут пройти ПЦР-тест за 1330 грн.

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Уже завтра в тестовом режиме заработает городская ПЦР-лаборатория в детской поликлинике по улице Рихтера. Сегодня еще имели ...

Опубликовано Сергеем Сухомлин вторником, 14 июля 2020

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