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Espreso.tvКультураВ Збаражском замке открылся недельный иконописный пленэр

В Збаражском замке открылся недельный иконописный пленэр


фото: Людмила Секунда
В Збаражском замке по инициативе его руководителей на этой неделе начался иконописный пленэр с участием семи львовских художниц - выпускниц иконописной школы "Радруж", что вот уже более десяти лет действует при Украинском католическом университете во Львове

Об этом сообщает "Эспрессо-Запад".

Итогом пленэра, который продлится до конца недели, должно стать создание сакральных произведений, которые лягут в основу выставки, которую здесь впоследствии откроют. А потом - не исключено - и во Львове.

Как рассказала "Эспрессо-Запад" руководитель иконописной группы Людмила Секунда, это уже не первый "Радруж" в лицах его выпускников участвует в различных пленэрах. И каждый раз это хороший стимул и к познанию, и к творчеству.

"Такие пленэры не только объединяют, но и показывают, что умеем, популяризируют украинскую икону. Исследуя традиционную украинскую иконопись, мы берем за основу старую технику темперной живописи, которая предусматривает творчество на деревянной доске и с помощью природных пигментов, смешанных с яичным желтком. И эта архаичность всегда интересна ", - говорит Людмила Секунда.

Интересно также другое: иконописная школа "Радруж" объединяет не только профессиональных художников, но и людей разных профессий. В частности, среди нынешних участников пленэра (а это - Людмила Секунда, Ольга Гринчук, Ольга Хмилевская, Ирина Копровська, Татьяна Попружка, Людмила Бегай и Галина Гиль) есть также математик, астрофизик, архитектор и даже психиатр. То есть полученный ранее специальность - не проблема, когда в душе ты - художник.

 

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