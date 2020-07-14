В ВСУ зафиксировано 11 новых случаев COVID-19
14 июля, 2020, 11:32
По состоянию на 14 июля в Вооруженных силах COVID-19 болеет 128 человек
Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ в Facebook.
Выздоровели - 469 человек, 5 человек умерли.
На изоляции находятся 465 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 лица. Стан здоровья пациентов удовлетворительный, течение болезни легкое.
На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 8 лиц. Стан удовлетворительный.
- По состоянию на утро 14 июля в Украине насчитали 54 771 случай заражения коронавирусом.
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