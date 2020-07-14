 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВСУ зафиксировано 11 новых случаев COVID-19

В ВСУ зафиксировано 11 новых случаев COVID-19

По состоянию на 14 июля в Вооруженных силах COVID-19 болеет 128 человек

Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ в Facebook.

Выздоровели - 469 человек, 5 человек умерли.

На изоляции находятся 465 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 лица. Стан здоровья пациентов удовлетворительный, течение болезни легкое.

На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 8 лиц. Стан удовлетворительный.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать