В Украине за полгода стремительно возросло количество ДТП с погибшими, - Opendatabot

Об этом сообщает Opendatabot.

Согласно данным Нацполиции, в "топ" областей с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими попали Днепропетровская область (780), город Киев и Киевская область (715 и 751 соответственно), Харьковская (649) и Одесская (628) области.

Наименьше дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Луганской (96), Черновицкой (152) и Тернопольской (180) областях.

Самыми частыми причинами ДТП с пострадавшими становятся нарушение правил маневрирования (23971), превышение скорости (13 431) и несоблюдение дистанции (9331).

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