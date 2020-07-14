В Украине за полгода стремительно возросло количество ДТП с погибшими, - Opendatabot
14 июля, 2020, 19:35
За первые 6 месяцев 2020 года в Украине произошло 57 929 ДТП, из них 1209 - с летальным исходом. Это на 14,3% больше, чем в 2019 году, общее количество ДТП с пострадавшими возросло на 4,2%
Об этом сообщает Opendatabot.
Согласно данным Нацполиции, в "топ" областей с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими попали Днепропетровская область (780), город Киев и Киевская область (715 и 751 соответственно), Харьковская (649) и Одесская (628) области.
Наименьше дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Луганской (96), Черновицкой (152) и Тернопольской (180) областях.
Самыми частыми причинами ДТП с пострадавшими становятся нарушение правил маневрирования (23971), превышение скорости (13 431) и несоблюдение дистанции (9331).
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