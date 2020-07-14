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Espreso.tvОбществоВ Украине за год бензин подешевел более чем на четверть, - Госстат

В Украине за год бензин подешевел более чем на четверть, - Госстат


фото: 24tv
В Украине с июня 2019 по июнь 2020 года подешевели все виды моторного топлива

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В июне 2020 года цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 20,79 грн за 1 л (на 28,0% меньше, чем в июне 2019) бензина А-95 - 21,91 грн за 1 л (на 26,9% меньше); дизельного топлива - 21,24 грн за 1 л (на 27,6% меньше).

Сжиженный газ с июня 2019 по июнь 2020 года подешевел на 18,4%, до 11,07 грн за 1 л.

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