В Украине с 17 июля заработает видеофиксация теоретического экзамена на право управления авто, - МВД

14 июля, 2020, 18:04

С 17 июля во всех регионах Украины будет работать обязательная видеофиксация теоретического экзамена на водительские права

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, сообщает Укринформ.

Отныне при составлении и практического, и теоретического экзаменов на водительское удостоверение будет вестись фото- и видеофиксация.

"С пятницы у нас уже видеофиксация теоретической части экзамена обязательна, и уже тот, кто сдает экзамен (на права - ред.), не сможет отказаться (от такой фиксации - ред.). Это с пятницы, то есть уже через несколько дней начнет работать ", - отметил Мартыненко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb