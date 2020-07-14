В Украине с 17 июля заработает видеофиксация теоретического экзамена на право управления авто, - МВД
14 июля, 2020, 18:04
С 17 июля во всех регионах Украины будет работать обязательная видеофиксация теоретического экзамена на водительские права
Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, сообщает Укринформ.
Отныне при составлении и практического, и теоретического экзаменов на водительское удостоверение будет вестись фото- и видеофиксация.
"С пятницы у нас уже видеофиксация теоретической части экзамена обязательна, и уже тот, кто сдает экзамен (на права - ред.), не сможет отказаться (от такой фиксации - ред.). Это с пятницы, то есть уже через несколько дней начнет работать ", - отметил Мартыненко.
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