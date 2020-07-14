 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине с 17 июля заработает видеофиксация теоретического экзамена на право управления авто, - МВД

В Украине с 17 июля заработает видеофиксация теоретического экзамена на право управления авто, - МВД


фото: 5.ua
С 17 июля во всех регионах Украины будет работать обязательная видеофиксация теоретического экзамена на водительские права

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, сообщает Укринформ.

Отныне при составлении и практического, и теоретического экзаменов на водительское удостоверение будет вестись фото- и видеофиксация.

"С пятницы у нас уже видеофиксация теоретической части экзамена обязательна, и уже тот, кто сдает экзамен (на права - ред.), не сможет отказаться (от такой фиксации - ред.). Это с пятницы, то есть уже через несколько дней начнет работать ", - отметил Мартыненко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать