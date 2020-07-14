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Espreso.tvОбществоВ США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

В США через несколько часов после разрешения Верховного суда казнили убийцу Даниэля Льюиса Ли

Об этом сообщает BBC .

"Убийца был казнен через несколько часов после решения Верховного суда, который позволил первую за последние 17 лет казнь на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

Как сообщает BBC, сначала Апелляционный суд отсрочил решение о казни нескольких заключенных из-за нерешенных юридических вопросах.

Однако позже Верховный суд 5 голосами против 4-х постановил, что "казни могут состояться как запланировано".

Ли умер от смертельной инъекции.

Как сообщалось, 13 июня в США должен был быть выполнен первый за последние 17 лет смертный приговор, вынесенный на федеральном уровне. Даниэль Льюис Ли из штата Индиана, осужденный за убийство трех членов одной семьи, которое совершил еще в 1996 году, должен был получить смертельную инъекцию.

В конце июня Верховный суд США постановил, что создает возможности для восстановления смертной казни на федеральном уровне.

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