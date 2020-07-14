В США начнут выпускать вакцину против коронавируса до конца лета, - Reuters

14 июля, 2020, 14:58

Фармацевтические компании США планируют начать производство вакцины против коронавируса до конца лета

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа.

По его словам, материалы для вакцины начнут производить, "вероятно, через четыре - шесть недель". Он отметил, что администрация уже работает с компаниями по оснащению производственных мощностей и приобретение сырья.

Администрация Трампа финансировала разработку четырех вакцин против COVID-19. Планируется, что в США выпустят 300 миллионов доз вакцин до конца 2021 года.

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Собеседник добавил, что клинические испытания терапевтических препаратов против коронавирусной инфекции могут дать результаты в течение нескольких недель, что позволит выпускать сотни тысяч доз до осени.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что для разработки и испытания вакцины от коронавируса понадобится не менее года.