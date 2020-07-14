В Одессе за неделю количество заболеваний острыми кишечными инфекциями выросло на 54% - данные МЗ

14 июля, 2020, 17:06

В Одессе за неделю более чем на 54% выросло количество заболеваний острыми кишечными инфекциями

Об этом сообщает пресс-служба мэрии, ссылаясь на информацию Одесского областного лабораторного центра МЗ.

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошлой неделе увеличилась на 54,2% по сравнению с предыдущей неделей, и составила 91 случай. Значительное количество больных составили дети в возрасте до 17 лет - 50,5%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что морская вода у побережья Одессы не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

"В рекреационных зонах морского водопользования исследовано на санитарно-микробиологические показатели 48 проб морской воды, из которых 31 проба не соответствовала гигиеническим требованиям. Нестандартные пробы морской воды обнаружены на всех городских пляжах", - говорится в сообщении.

В то же время исследования на санитарно-химические загрязнения показали, что 27 проб морской воды соответствуют нормативам.

Между тем температура морской воды у побережья Одессы, по данным Метеопоста, 14 июля составляет 24 ° С. Однако тысячи одесситов и гостей города и других курортных зон продолжают игнорировать рекомендации Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и местной власти - воздержаться от купания в морской воде из-за обнаруженной кишечной палочки.

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