 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Мехико во время реконструкции здания нашли остатки дворца ацтеков

В Мехико во время реконструкции здания нашли остатки дворца ацтеков

Во время реконструкции здания на центральной Площади Конституции в столице Мексики - Мехико - строители нашли остатки старинного дворца правителя ацтеков Ашаякатля

Об этом сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), специалисты которого изучили находку.

"Учитывая их (плит - ред.) характеристики, специалисты установили, что они были частью открытого пространства бывшего дворца Ашаякатля - возможно, двориком", - говорится в сообщении INAH.

По словам археологов Института, под полом здания на глубине трех метров они нашли остатки другого пола с базальтовых плит.

На месте дворца ацтеков в Мехико расположен ломбард, построенный еще в 1755 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать