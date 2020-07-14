В Мехико во время реконструкции здания нашли остатки дворца ацтеков
14 июля, 2020, 20:30
Во время реконструкции здания на центральной Площади Конституции в столице Мексики - Мехико - строители нашли остатки старинного дворца правителя ацтеков Ашаякатля
Об этом сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), специалисты которого изучили находку.
"Учитывая их (плит - ред.) характеристики, специалисты установили, что они были частью открытого пространства бывшего дворца Ашаякатля - возможно, двориком", - говорится в сообщении INAH.
По словам археологов Института, под полом здания на глубине трех метров они нашли остатки другого пола с базальтовых плит.
На месте дворца ацтеков в Мехико расположен ломбард, построенный еще в 1755 году.
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