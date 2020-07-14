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Espreso.tvОбществоВ Киеве в музее Ханенко представили возвращенную из США картину Гудро

В Киеве в музее Ханенко представили возвращенную из США картину Гудро


фото: Укрінформ
В Киеве в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко 14 июля презентовали возвращенную в Украину из США картину Пьера Гудро "Любовники или Блудный сын с проституткой"

Об этом сообщает "Укринформ ".

"Процесс возвращения был долгим, и я благодарен нашим американским партнерам за сотрудничество. Хочу поблагодарить также Министерство иностранных дел, Службу внешней разведки Украины, Национальную полицию, Посольство США, всех тех, кто присоединился к тому, чтобы это произведение вернулся в родные стены. Надеюсь, это один из маленьких шагов к возвращению ценностей в Украину", - сказал во время презентации министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Генеральный директор музея Екатерина Чуева сообщила, что картина вернулась в Киев в марте этого года и это уже третья попытка представить ее в стенах музея из-за того, что назначенная дата - 17 марта - попала на начало карантина. Она назвала возвращение в Украину шедевра французской живописи ХVIII века уникальным событием, ведь эта картина была потеряна Украиной во время Второй мировой войны и долгое время музей, а также соответствующие государственные институты прилагали усилия по розыску этого и других произведений.

Начальник департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины Василий Неволя рассказал, что они получили информацию о картине еще в ноября 2013 года от коллег из ФБР, и с тех пор началось сотрудничество по возврату картины.

"Не так часто случается возможность присутствовать при таком замечательном завершении всех наших усилий, когда картина возвращается в музей. Я искренне благодарю наших коллег из Федерального бюро расследований, это было высокопрофессиональное, ответственное, всегда направленное на взаимную поддержку сотрудничество. Мы и в дальнейшем будем вместе работать, у нас есть еще несколько интересных ситуаций, и я надеюсь, что мы будем отмечать еще много подобных событий ", - отметил Неволя.

Это произведение было изъято из коллекции музея в 1943 году во время оккупации. В январе 2013 года аукционный дом "Дойл" заявил к продаже картину Пьера Гудро "Влюбленный взгляд". Несмотря на измененное название музейные научные сразу узнали в ней разыскиваемое произведение, и продажа была вовремя заблокирована.

По информации аукционного дома "Дойл", в послевоенные годы эта картина впервые появилась в анонимной частной коллекции в Лондоне, с 1953-го она находилась у владельца из штата Массачусетс, а по состоянию на 2013 год принадлежала арт-дилеру в Нью-Йорке, который и заявил ее к продаже на аукционе.

В апреле 2014 года ученым музея Ханенко удалось непосредственно осмотреть произведение в Нью-Йорке, провести окончательную экспертизу и добиться начала судебного расследования. В конце концов, дело, что длилось 5 лет, было завершено в пользу музея Ханенко благодаря безоговорочным свидетельствам документов из музейного архива.

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