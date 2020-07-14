В Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
14 июля, 2020, 10:32
В Киеве попрощались с Героем Украины, младшим лейтенантом Тарасом Матвеевым, который погиб на Донбассе 10 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Утро памяти, чести, боли и жесткого внутреннего приказа - не забудем, не простим", - написала нардепка Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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Жена советского диссидента Степана Хмары, Роксолана также присутствовала на церемонии.
"Вручили отцу сына награду прямо на церемонии прощания", - написала она.
- Напомним, младший лейтенант Тарас Матвеев погиб вечером 10 июля, когда боевики обстреляли украинские позиции в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое солдат. Тарас Матвеев вытащил двух своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса.
- Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» младшему лейтенанту Тарасу Матвееву, который погиб на Донбассе 10 июля.
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