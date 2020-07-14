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Espreso.tvОбществоВ Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве объявили штормовое предупреждение

14 июля во Киеве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ближайший час и до конца дня 14 июля по Киеву порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели также предупредили о сильном ветре на Сумщине и Харьковщине до 20 м/с 15 июля.

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Ветер придет на северо-восток со сливами.

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