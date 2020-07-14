В Киеве объявили штормовое предупреждение
14 июля, 2020, 14:39
14 июля во Киеве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В ближайший час и до конца дня 14 июля по Киеву порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели также предупредили о сильном ветре на Сумщине и Харьковщине до 20 м/с 15 июля.
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Ветер придет на северо-восток со сливами.
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