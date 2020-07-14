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Espreso.tvОбществоВ Черновцах ослабили карантин: разрешена работа кафе, ночных клубов и учреждений культуры

В Черновцах ослабили карантин: разрешена работа кафе, ночных клубов и учреждений культуры

В Черновцах и области ослабили карантин. Разрешена работа учреждений культуры и общественного питания

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабинета министров "Об установлении карантина в Украине" в Черновцах и области ослабили карантин.

Согласно решению, в городе и области позволили работу учреждений культуры с наполненностью не более половины мест и / или не более одного человека на 5 кв.м площади заведения.

Кроме того, до 23:00 позволили работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).

  • В Черновцах городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС смягчила карантинные ограничения, в частности, восстановив обычный докарантинный режим перевозок .

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