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Espreso.tvОбществоВ Британии самолет совершил вынужденную посадку из-за записки о бомбе

В Британии самолет совершил вынужденную посадку из-за записки о бомбе

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший в Ирландию, совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту

Об этом сообщает BBC .

Отметим, самолет Boeing 737 летел из польского Кракова в Дублин. Однако в Лондоне он был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Станстед.

В туалете на борту была обнаружена записка, в которой утверждалось, что в салоне находятся "взрывчатые вещества", пишет издание. Самолет приземлился и все пассажиры были эвакуированы.

"После проведения следственных мероприятий в самолете мы смогли установить, что на борту не было ничего подозрительного. Самолет был передан обратно аэропорту Станстед и компании-оператору. Два человека, 47-летний и 26-летний, были арестованы по подозрению в создании угрозы для самолета ", - говорится в заявлении полиции Эссекса.

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