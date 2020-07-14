В Британии самолет совершил вынужденную посадку из-за записки о бомбе

14 июля, 2020, 17:44

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший в Ирландию, совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщения о бомбе на борту

Об этом сообщает BBC .

Отметим, самолет Boeing 737 летел из польского Кракова в Дублин. Однако в Лондоне он был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Станстед.

В туалете на борту была обнаружена записка, в которой утверждалось, что в салоне находятся "взрывчатые вещества", пишет издание. Самолет приземлился и все пассажиры были эвакуированы.

"После проведения следственных мероприятий в самолете мы смогли установить, что на борту не было ничего подозрительного. Самолет был передан обратно аэропорту Станстед и компании-оператору. Два человека, 47-летний и 26-летний, были арестованы по подозрению в создании угрозы для самолета ", - говорится в заявлении полиции Эссекса.