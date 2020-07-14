В Британии самолет совершил вынужденную посадку из-за записки о бомбе
Об этом сообщает BBC .
Отметим, самолет Boeing 737 летел из польского Кракова в Дублин. Однако в Лондоне он был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Станстед.
В туалете на борту была обнаружена записка, в которой утверждалось, что в салоне находятся "взрывчатые вещества", пишет издание. Самолет приземлился и все пассажиры были эвакуированы.
"После проведения следственных мероприятий в самолете мы смогли установить, что на борту не было ничего подозрительного. Самолет был передан обратно аэропорту Станстед и компании-оператору. Два человека, 47-летний и 26-летний, были арестованы по подозрению в создании угрозы для самолета ", - говорится в заявлении полиции Эссекса.
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