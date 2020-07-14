Украинский фильм "Мої думки тихі" осенью выйдет на HBO Europe, - Госкино
Об этом сообщает пресс-служба Госкино Facebook.
По словам продюсеров ленты Дмитрия Суханова и Аллы Бело, контракт был подписан еще весной, но только сейчас завершился этап передачи всех материалов ленты компании HBO.
"Мої думки тихі" - полнометражный дебют Антонио Лукича. Впервые фильм был показан на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где фильм получил Специальную премию жюри.
Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где фильм получил приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский).
Также режиссер получил награду национальной премии кинокритиков Кинокруг в категории Открытие года, а Ирма Витовская была награждена за лучшую женскую роль.
Лента стала лауреатом Национальной кинопремии Украины "Золотая Юла" в четырех номинациях: "Лучший фильм" (реж. Антонио Лукич, продюсеры Дмитрий Суханов, Алла Белая), "Лучший сценарий" (Антонио Лукич, Валерия Кальченко), "Лучшая женская роль" (Ирма Витовская) и "Открытие года" (Антонио Лукич).
Фильм вышел в украинский прокат 16 января 2020 всего на 91 экране, однако лента продержалась в украинском прокате пять недель и собрала 9400000 грн.
Кроме того, "Мои мысли тихие" стали первым в современной истории фильмом, вышедшим в прокат в Беларуси на украинском языке.
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